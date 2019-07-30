Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 2 vom 30.07.2019
44 Min. Folge vom 30.07.2019 Ab 12

Bert und Ginger Wollersheim werden heute ihr Liebesversprechen mit einer Tättowierung verewigen. Dafür reisen sie bis nach München. Yeliz und Johannes besuchen Schönheits-Guru Dr. Mang. Kann er Yeliz Schweiß-Problem endlich lösen? Auf Mallorca ist Iris Klein mit Geisterexpertin Claudia auf Gespensterjagd. Und Joey hat ein neues Projekt: Hund Jersey soll ein Rettungshund werden. Doch das ist schwerer als gedacht. Rechte: Sat.2

