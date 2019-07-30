Promis Privat
Folge 2: Folge 2
44 Min.Folge vom 30.07.2019Ab 12
Bert und Ginger Wollersheim werden heute ihr Liebesversprechen mit einer Tättowierung verewigen. Dafür reisen sie bis nach München. Yeliz und Johannes besuchen Schönheits-Guru Dr. Mang. Kann er Yeliz Schweiß-Problem endlich lösen? Auf Mallorca ist Iris Klein mit Geisterexpertin Claudia auf Gespensterjagd. Und Joey hat ein neues Projekt: Hund Jersey soll ein Rettungshund werden. Doch das ist schwerer als gedacht. Rechte: Sat.2
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1