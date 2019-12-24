Promis Privat
Folge 55: Sarah Joelle
44 Min.Folge vom 24.12.2019Ab 12
Deutschlands bekanntester Friseur Udo Walz wird 75 und plant eine Mega-Party. Auf den Wannsee-Terrassen bei Berlin will er mit Deutschlands Prominenz feiern. It-Girl Sarah Joelle Jahnel ist frisch verliebt. Mit Tennisprofi Dominik Wirlend will sie ein gemeinsames Leben auf Mallorca aufbauen. Und Model und Influencerin Theresia Fischer arbeitet an einer neuen Karriere. Sie möchte Moderatorin werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1