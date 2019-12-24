Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Sarah Joelle

SAT.1Staffel 2Folge 55vom 24.12.2019
Sarah Joelle

Sarah JoelleJetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 55: Sarah Joelle

44 Min.Folge vom 24.12.2019Ab 12

Deutschlands bekanntester Friseur Udo Walz wird 75 und plant eine Mega-Party. Auf den Wannsee-Terrassen bei Berlin will er mit Deutschlands Prominenz feiern. It-Girl Sarah Joelle Jahnel ist frisch verliebt. Mit Tennisprofi Dominik Wirlend will sie ein gemeinsames Leben auf Mallorca aufbauen. Und Model und Influencerin Theresia Fischer arbeitet an einer neuen Karriere. Sie möchte Moderatorin werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen