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Recht konkret

Recht konkret: Kann man Geschenke zurückverlangen?

ORF2Staffel 1Folge 25vom 14.05.2026
Recht konkret: Kann man Geschenke zurückverlangen?

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Recht konkret

Folge 25: Recht konkret: Kann man Geschenke zurückverlangen?

5 Min.Folge vom 14.05.2026

Gutscheine, Bücher, Schmuck oder vielleicht auch Handtaschen - Geschenke können unterschiedlich teuer sein und auch aus unterschiedlichen Motiven übergeben werden. Nur was passiert, wenn sich etwa Eheleute nicht mehr verstehen und dann eine Seite das Geschenk zurückverlangt? Ob das wirklich rechtlich möglich ist, schaut sich Larissa Rausch an – im Interview mit Rechtsanwältin Aleksandra Fux.

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