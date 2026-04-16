Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Känguru lahmgelegt?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 51: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Känguru lahmgelegt?
13 Min.Folge vom 16.04.2026
Sherlock Yack bekommt einen Anruf aus dem Boxring. Das Känguru hat sich beim Training eine Hand gebrochen. Sherlock Yack und Hermione stellen fest, dass der Boxsack mit alten Hufeisen statt mit Rosshaar gefüllt ist. Wer könnte davon profitieren, dass das Känguru nicht am bevorstehenden Boxwettkampf teilnehmen kann? Sherlock Yack und Hermione machen drei Verdächtige aus. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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