Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Giraffe geblendet?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 64: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Giraffe geblendet?
13 Min.Folge vom 23.04.2026
Die Giraffe hat eine neue Rubrik in der Zeitung, in der sie über Klatsch und Tratsch berichtet. Während sie an der Recherche arbeitet, wird sie geblendet und hat daraufhin einen Unfall. Hatte hier etwa ein missgestimmter Leser die Finger im Spiel? Sherlock Yack und Hermione gehen der Sache auf den Grund. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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