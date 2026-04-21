Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer wollte den Piranha frittieren?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 60: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer wollte den Piranha frittieren?
13 Min.Folge vom 21.04.2026
Sherlock Yack und Hermione werden zu dem Piranha gerufen, der einen anonymen Drohbrief erhalten hat. In dem Schreiben wird der Piranha aufgefordert, den Zoo zu verlassen, ansonsten wird er zu Fischstäbchen verarbeitet. Sherlock Yack und Hermione nehmen sich des Falles an. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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