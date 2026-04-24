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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Orang-Utan geleimt?

ORF KidsStaffel 1Folge 66vom 24.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Orang-Utan geleimt?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 66: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Orang-Utan geleimt?

13 Min.Folge vom 24.04.2026

Beim Vorsprechen für ein Theaterstück bleibt dem Orang-Utan ein Telefonhörer am Ohr kleben. Jemand hat das Requisit mit Leim beschmiert. Sherlock Yack und Hermione werden ins Theater gerufen, um den Fall zu lösen. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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