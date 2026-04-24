Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Orang-Utan geleimt?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 66: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Orang-Utan geleimt?
13 Min.Folge vom 24.04.2026
Beim Vorsprechen für ein Theaterstück bleibt dem Orang-Utan ein Telefonhörer am Ohr kleben. Jemand hat das Requisit mit Leim beschmiert. Sherlock Yack und Hermione werden ins Theater gerufen, um den Fall zu lösen. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids