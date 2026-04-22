Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Papagei zum Niesen gebracht?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 61: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Papagei zum Niesen gebracht?
13 Min.Folge vom 22.04.2026
Der Papagei, der als Radiomoderator arbeitet, bekommt während seiner Show einen Niesanfall, ausgelöst durch eine Allergie. Sherlock Yack und Hermione nehmen sein Studio unter die Lupe, um den Grund für die allergische Reaktion zu finden. Während sie ermitteln, versucht Hermione alles, um ihren Schluckauf loszuwerden. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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