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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 54: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Paradiesvogel vollgeschmiert?
13 Min.Folge vom 17.04.2026
Hermione hat Geburtstag. Gemeinsam mit Sherlock Yack besucht sie eine Ausstellung des Künstlers Paradiesvogel. Kurze Zeit später ist ein Selbstporträt vom Paradiesvogel vollgeschmiert. Da es auch Kritiker seiner Kunst gibt, rücken diese in den Fokus der Ermittlungen. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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