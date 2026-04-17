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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Paradiesvogel vollgeschmiert?

ORF KidsStaffel 1Folge 54vom 17.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Paradiesvogel vollgeschmiert?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 54: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Paradiesvogel vollgeschmiert?

13 Min.Folge vom 17.04.2026

Hermione hat Geburtstag. Gemeinsam mit Sherlock Yack besucht sie eine Ausstellung des Künstlers Paradiesvogel. Kurze Zeit später ist ein Selbstporträt vom Paradiesvogel vollgeschmiert. Da es auch Kritiker seiner Kunst gibt, rücken diese in den Fokus der Ermittlungen. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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