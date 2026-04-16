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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Brüllaffen verbeult?

ORF KidsStaffel 1Folge 52vom 16.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Brüllaffen verbeult?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 52: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Brüllaffen verbeult?

13 Min.Folge vom 16.04.2026

Der Brüllaffe, der einigen Zoobewohnern mit seiner Hard-Rock-Musik ganz schön auf die Nerven gegangen ist, wird völlig verwirrt und mit einer Riesenbeule aufgefunden. Sherlock Yack und Hermione finden eine defekte Ukulele. Sie passt genau zu dem Splitter, den Dr. Schnabelmann in der Beule des Opfers gefunden hat. Müssen Sherlock Yack und Hermione nur den Besitzer der Ukulele finden, um ihn als Täter zu entlarven? Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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