Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer wollte Frau Fuchsberger ausschalten?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 69: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer wollte Frau Fuchsberger ausschalten?
13 Min.Folge vom 27.04.2026
Hermione besucht für eine Schönheitskur den Salon von Frau Fuchsberger. Als sie in den Beautynator steigt, läuft das jedoch gründlich schief. Hat jemand die Erfindung von Frau Fuchsberger manipuliert? Sherlock Yack eilt zur Hilfe, um den Fall aufzuklären. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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