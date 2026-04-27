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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer wollte Frau Fuchsberger ausschalten?

ORF KidsStaffel 1Folge 69vom 27.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer wollte Frau Fuchsberger ausschalten?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 69: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer wollte Frau Fuchsberger ausschalten?

13 Min.Folge vom 27.04.2026

Hermione besucht für eine Schönheitskur den Salon von Frau Fuchsberger. Als sie in den Beautynator steigt, läuft das jedoch gründlich schief. Hat jemand die Erfindung von Frau Fuchsberger manipuliert? Sherlock Yack eilt zur Hilfe, um den Fall aufzuklären. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/

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