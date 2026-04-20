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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 57: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Geparden vergiftet?
13 Min.Folge vom 20.04.2026
Sherlock Yack und Hermione werden ins Stadion gerufen. Bei einem Wettlauf des Geparden gegen die übrigen Zoobewohner soll Yack der Schiedsrichter sein. Da passiert, womit niemand gerechnet hat: Während des Wettkampfs bricht der Gepard plötzlich zusammen und scheidet aus. Zu Recht deutet für Sherlock Yack alles darauf hin, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/
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