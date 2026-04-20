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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Geparden vergiftet?

ORF KidsStaffel 1Folge 57vom 20.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Geparden vergiftet?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 57: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Geparden vergiftet?

13 Min.Folge vom 20.04.2026

Sherlock Yack und Hermione werden ins Stadion gerufen. Bei einem Wettlauf des Geparden gegen die übrigen Zoobewohner soll Yack der Schiedsrichter sein. Da passiert, womit niemand gerechnet hat: Während des Wettkampfs bricht der Gepard plötzlich zusammen und scheidet aus. Zu Recht deutet für Sherlock Yack alles darauf hin, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/

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