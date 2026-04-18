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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Fräulein Strauß gelackmeiert?

ORF KidsStaffel 1Folge 55vom 18.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Fräulein Strauß gelackmeiert?

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Folge 55: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Fräulein Strauß gelackmeiert?

13 Min.Folge vom 18.04.2026

Die Vorbereitungen für die Miss-Animal-Wahl, einem alljährlichen Schönheitswettbewerb, sind voll im Gange, da werden Sherlock Yack und Hermione plötzlich zur Teilnehmerin Fräulein Strauß gerufen. Ihr Haarspray wurde heimlich gegen eine grüne Lackdose vertauscht. Der üble Streich kostet Fräulein Strauß wohl den Sieg. Wird es Sherlock Yack und Hermione gelingen, den Übeltäter zu überführen? Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/

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