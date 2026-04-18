Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Fräulein Strauß gelackmeiert?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 55: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat Fräulein Strauß gelackmeiert?
13 Min.Folge vom 18.04.2026
Die Vorbereitungen für die Miss-Animal-Wahl, einem alljährlichen Schönheitswettbewerb, sind voll im Gange, da werden Sherlock Yack und Hermione plötzlich zur Teilnehmerin Fräulein Strauß gerufen. Ihr Haarspray wurde heimlich gegen eine grüne Lackdose vertauscht. Der üble Streich kostet Fräulein Strauß wohl den Sieg. Wird es Sherlock Yack und Hermione gelingen, den Übeltäter zu überführen? Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids