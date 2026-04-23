Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat La Kranich gereizt?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 63: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat La Kranich gereizt?
13 Min.Folge vom 23.04.2026
Die Sängerin La Kranich isst vor ihrem Auftritt wie gewohnt ein Honigbonbon. Doch plötzlich ist sie heiser und kann nicht auftreten. Wurde die süße Köstlichkeit etwa von einem Widersacher manipuliert? Sherlock Yack und Hermione nehmen die Ermittlungen auf. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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