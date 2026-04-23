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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat La Kranich gereizt?

ORF KidsStaffel 1Folge 63vom 23.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat La Kranich gereizt?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 63: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat La Kranich gereizt?

13 Min.Folge vom 23.04.2026

Die Sängerin La Kranich isst vor ihrem Auftritt wie gewohnt ein Honigbonbon. Doch plötzlich ist sie heiser und kann nicht auftreten. Wurde die süße Köstlichkeit etwa von einem Widersacher manipuliert? Sherlock Yack und Hermione nehmen die Ermittlungen auf. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/

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