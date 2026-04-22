Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Fledermaus verstimmt?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 62: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Fledermaus verstimmt?
13 Min.Folge vom 22.04.2026
Während die Fledermaus auf ihrer Gitarre spielt, reißen plötzlich die Saiten, obwohl sie gerade neu gewechselt wurden. Handelt es sich um eine Sabotage? Sherlock Yack und Hermione werden mitten in der Nacht zu dem Fall gerufen und nehmen die Ermittlungen auf. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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