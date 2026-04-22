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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Fledermaus verstimmt?

ORF KidsStaffel 1Folge 62vom 22.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Fledermaus verstimmt?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 62: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat die Fledermaus verstimmt?

13 Min.Folge vom 22.04.2026

Während die Fledermaus auf ihrer Gitarre spielt, reißen plötzlich die Saiten, obwohl sie gerade neu gewechselt wurden. Handelt es sich um eine Sabotage? Sherlock Yack und Hermione werden mitten in der Nacht zu dem Fall gerufen und nehmen die Ermittlungen auf. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/

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