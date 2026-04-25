Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat der Boa aufgelauert?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 67: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat der Boa aufgelauert?
13 Min.Folge vom 25.04.2026
Bei der Verleihung eines Musikpreises gewinnt die Boa. Ihre Konkurrenten sind darüber sehr sauer und verlassen die Veranstaltung. Auf dem Heimweg wird der Boa aufgelauert und ihr Pokal entwendet. Sherlock Yack und Hermione eilen zur Hilfe. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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