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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat der Boa aufgelauert?

ORF KidsStaffel 1Folge 67vom 25.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat der Boa aufgelauert?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 67: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat der Boa aufgelauert?

13 Min.Folge vom 25.04.2026

Bei der Verleihung eines Musikpreises gewinnt die Boa. Ihre Konkurrenten sind darüber sehr sauer und verlassen die Veranstaltung. Auf dem Heimweg wird der Boa aufgelauert und ihr Pokal entwendet. Sherlock Yack und Hermione eilen zur Hilfe. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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