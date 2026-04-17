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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Seehund beklaut?

ORF KidsStaffel 1Folge 53vom 17.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Seehund beklaut?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 53: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Seehund beklaut?

13 Min.Folge vom 17.04.2026

Ein neue Herausforderung steht Sherlock Yack und Hermione bevor. Der Seehund wurde bestohlen. Eine seiner geliebten Dosen Kaviar wurde nach einer Glücksspielpartie aus seinem Safe stibitzt. Verdächtig sind die Schildkröte, der Pelikan und der Piranha. Alle streiten ab, den Diebstahl begangen zu haben. Sherlock und Hermione müssen nun analytisch vorgehen. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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