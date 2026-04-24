Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat beim Warzenschwein aufgeräumt?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 65: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat beim Warzenschwein aufgeräumt?
13 Min.Folge vom 24.04.2026
Das Warzenschwein ist schockiert: Aus seinem Gehege wurde sein ganzer geliebter Dreck entfernt und blitzeblank durchgeputzt. Hat hier etwa ein Sauberkeitsfanatiker kurzen Prozess gemacht oder war es eines der Tiere, das sich durch den Gestank aus dem Gehege des Warzenschweins gestört fühlt? Ein Fall für Sherlock Yack und Hermione. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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