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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat beim Warzenschwein aufgeräumt?

ORF KidsStaffel 1Folge 65vom 24.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat beim Warzenschwein aufgeräumt?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 65: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat beim Warzenschwein aufgeräumt?

13 Min.Folge vom 24.04.2026

Das Warzenschwein ist schockiert: Aus seinem Gehege wurde sein ganzer geliebter Dreck entfernt und blitzeblank durchgeputzt. Hat hier etwa ein Sauberkeitsfanatiker kurzen Prozess gemacht oder war es eines der Tiere, das sich durch den Gestank aus dem Gehege des Warzenschweins gestört fühlt? Ein Fall für Sherlock Yack und Hermione. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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