Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Yak um den Schlaf gebracht?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 68: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Yak um den Schlaf gebracht?
13 Min.Folge vom 25.04.2026
In der Nacht wird Sherlock Yack um seinen Schlaf gebracht, weil mehrmals sein Telefon läutet. Bei den Anrufen handelt es sich aber nicht um Notfälle, sondern um Klingelstreiche. Werden Sherlock und Hermione den Übeltäter entlarven? Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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