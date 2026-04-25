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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Yak um den Schlaf gebracht?

ORF KidsStaffel 1Folge 68vom 25.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Yak um den Schlaf gebracht?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 68: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Yak um den Schlaf gebracht?

13 Min.Folge vom 25.04.2026

In der Nacht wird Sherlock Yack um seinen Schlaf gebracht, weil mehrmals sein Telefon läutet. Bei den Anrufen handelt es sich aber nicht um Notfälle, sondern um Klingelstreiche. Werden Sherlock und Hermione den Übeltäter entlarven? Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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