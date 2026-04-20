Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer ist dem Panda aufs Dach gestiegen?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 58: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer ist dem Panda aufs Dach gestiegen?
13 Min.Folge vom 20.04.2026
Im Restaurant der Pandabären muss die Küche heute kalt bleiben. Ein Ast ist auf den Herd gefallen. Wie sich herausstellt, steckt Sabotage dahinter: Der Ast wurde angesägt. Gewohnt gründlich beginnen Sherlock Yack und Hermione sogleich zu ermitteln. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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