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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer ist dem Panda aufs Dach gestiegen?

ORF KidsStaffel 1Folge 58vom 20.04.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer ist dem Panda aufs Dach gestiegen?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 58: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer ist dem Panda aufs Dach gestiegen?

13 Min.Folge vom 20.04.2026

Im Restaurant der Pandabären muss die Küche heute kalt bleiben. Ein Ast ist auf den Herd gefallen. Wie sich herausstellt, steckt Sabotage dahinter: Der Ast wurde angesägt. Gewohnt gründlich beginnen Sherlock Yack und Hermione sogleich zu ermitteln. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/

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