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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Zebu angeschmiert?

ORF KidsStaffel 1Folge 92vom 11.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Zebu angeschmiert?

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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 92: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat das Zebu angeschmiert?

13 Min.Folge vom 11.05.2026

Die Wahl zum Zoodirektor steht vor der Tür, doch mitten im Wahlkampf wird dem Kandidaten Zebu eine Torte ins Gesicht geworfen. Schnell rücken seine politischen Konkurrenten in den Fokus der Ermittlungen. Doch wer von ihnen ist der Süßspeisen-Schütze? Sherlock Yack und Hermione bringen Licht in diesen verworrenen Polit-Skandal. Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV

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