Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Storch pupsen lassen?Jetzt kostenlos streamen
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
Folge 94: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Storch pupsen lassen?
13 Min.Folge vom 12.05.2026
Frau Storch präsentiert im Fernsehen ihre tägliche Sendung, bei der das Publikum gutes Benehmen und Manieren lernen soll. Umso schlimmer, als während der Liveshow ein wenig vornehmer Pups zu hören ist! Sherlock Yack und Hermione finden heraus, dass dieser auf ein zuvor platziertes Furzkissen zurückzuführen ist. Doch wer hat Frau Storch diesen fiesen Streich gespielt? Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/
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Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
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Copyrights:© Season 1: ORF Kids