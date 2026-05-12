Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Storch pupsen lassen?

ORF KidsStaffel 1Folge 94vom 12.05.2026
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Storch pupsen lassen?

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Storch pupsen lassen?Jetzt kostenlos streamen

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Folge 94: Sherlock Yack - Der Zoodetektiv: Wer hat den Storch pupsen lassen?

13 Min.Folge vom 12.05.2026

Frau Storch präsentiert im Fernsehen ihre tägliche Sendung, bei der das Publikum gutes Benehmen und Manieren lernen soll. Umso schlimmer, als während der Liveshow ein wenig vornehmer Pups zu hören ist! Sherlock Yack und Hermione finden heraus, dass dieser auf ein zuvor platziertes Furzkissen zurückzuführen ist. Doch wer hat Frau Storch diesen fiesen Streich gespielt? Bildquelle: ORF/ZDF/Mondo TV/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv
ORF Kids
Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Sherlock Yack - Der Zoodetektiv

Alle 1 Staffeln und Folgen