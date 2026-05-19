Silvia kocht
Folge vom 19.05.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 19.05.2026
Manuel Liepert zeigt eine besondere Herangehensweise an seinen Kochstil. Der gebürtige Deutsche setzt aus saisonale Zutaten aus der Region und verzichtet bewusst auf Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Bei Silvia serviert er: - Wolfsbarsch in der Salzkruste mit roh mariniertem Spargel und grünen Erdbeeren - Strozzapreti mit Morchelrahmsauce Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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