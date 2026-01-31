Tagwache mit Robert Kratky
Folge 10: HEERESTAUCHER
9 Min.Folge vom 31.01.2026
In der zehnten Folge taucht Robert Kratky bei den Heerestauchern ab und stellt sich der anspruchsvollen Ausbildung unter der Wasseroberfläche. Er testet seine Lungenkapazität beim Apnoetauchen und erfährt bei Übungen in der Donau unter Wasser, welche körperliche und mentale Stärke für Einsätze in der Tiefe nötig ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Tagwache mit Robert Kratky
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© BMLV