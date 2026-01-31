Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tagwache mit Robert Kratky

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 10vom 31.01.2026
9 Min.Folge vom 31.01.2026

In der zehnten Folge taucht Robert Kratky bei den Heerestauchern ab und stellt sich der anspruchsvollen Ausbildung unter der Wasseroberfläche. Er testet seine Lungenkapazität beim Apnoetauchen und erfährt bei Übungen in der Donau unter Wasser, welche körperliche und mentale Stärke für Einsätze in der Tiefe nötig ist.

Österreichisches Bundesheer
