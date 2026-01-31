Tagwache mit Robert Kratky
Folge 11: Militärpolizei
10 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In der elften Folge begibt sich Robert Kratky in die Welt der Militärpolizei und absolviert ein intensives Training in Zugriffs- und Festnahmetechniken. Er stellt sich der Herausforderung im Personenschutz und prüft beim Schleudertraining, ob er die nötige Nervenstärke für die Ordnungshüter des Bundesheeres besitzt.
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Tagwache mit Robert Kratky
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Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV