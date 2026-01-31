Tagwache mit Robert Kratky
Folge 6: Gebirgsjäger
8 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In der sechsten Folge begibt sich Robert Kratky zum Jägerbataillon 24 ins hochalpine Gelände, um das harte Handwerk der Gebirgsjäger kennenzulernen. Beim schweißtreibenden Aufstieg und dem Training am Fels testet er seine Schwindelfreiheit und erfährt, was es bedeutet, unter extremen Bedingungen im Gebirge zu bestehen.
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Tagwache mit Robert Kratky
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Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV