Tagwache mit Robert Kratky
Folge 12: Panzergrenadiere
12 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In der zwölften Folge besucht Robert Kratky die Panzergrenadiere vom Panzergrenadierbataillon 35, um deren Schlagkraft hautnah zu erleben und seine eigene Fitness auf die Probe zu stellen. Er ist hautnah dabei, als er zu einer intensiven Übung zum Ordnungseinsatz (Crowd and Riot Control) eingeteilt wird.
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Tagwache mit Robert Kratky
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Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV