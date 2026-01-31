Tagwache mit Robert Kratky
Folge 14: Luftraumüberwachung
18 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In der vierzehnten Folge erkundet der Moderator die österreichische Luftraumüberwachung und blickt hinter die Kulissen von Pilotenausbildung, Triebwerkswartung und Tower-Aufgaben. Nach einem intensiven Fitness-Check hebt er als absolutes Highlight im Jet Saab 105OE ab, um die aktive Komponente der Luftraumüberwachung hautnah in Aktion zu erleben.
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Tagwache mit Robert Kratky
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Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV