Tagwache mit Robert Kratky
Folge 16: Die Militärakadamie
14 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In der sechszehnten Folge besucht der Moderator die traditionsreiche Theresianische Militärakademie, welche 1752 als „Talenteschmiede“ für Offiziere gegründet wurde. Er erhält spannende Einblicke in die Kombination aus militärischer- und akademischer Ausbildung, die hier moderne Führungskräfte für das Österreichische Bundesheer formt. Kratky erkundet dabei, wie an diesem historischen Ort modernste Ausbildungsmethoden eingesetzt werden, um die Offiziere von morgen auf ihre Verantwortung vorzubereiten.
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Tagwache mit Robert Kratky
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV