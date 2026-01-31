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Tagwache mit Robert Kratky

Die Militärakadamie

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 16vom 31.01.2026
Die Militärakadamie

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Tagwache mit Robert Kratky

Folge 16: Die Militärakadamie

14 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

In der sechszehnten Folge besucht der Moderator die traditionsreiche Theresianische Militärakademie, welche 1752 als „Talenteschmiede“ für Offiziere gegründet wurde. Er erhält spannende Einblicke in die Kombination aus militärischer- und akademischer Ausbildung, die hier moderne Führungskräfte für das Österreichische Bundesheer formt. Kratky erkundet dabei, wie an diesem historischen Ort modernste Ausbildungsmethoden eingesetzt werden, um die Offiziere von morgen auf ihre Verantwortung vorzubereiten.

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