Tagwache mit Robert Kratky
Folge 7: Panzer
7 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In der siebten Folge tauscht Robert Kratky das Radiostudio gegen tonnenschweren Stahl und besucht die Panzertruppe, um die Kraft des Kampfpanzers Leopard 2A4 hautnah zu erleben. Er stellt sich der Herausforderung als Ladeschütze im Simulator und testet real im Gelände als Panzerfahrer, ob er der enormen physischen Belastung in der Enge des Panzers gewachsen ist.
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Tagwache mit Robert Kratky
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Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV