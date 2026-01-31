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Tagwache mit Robert Kratky

Luftstreitkräfte

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 5vom 31.01.2026
Luftstreitkräfte

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Tagwache mit Robert Kratky

Folge 5: Luftstreitkräfte

9 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

In der fünften Folge lässt sich Robert Kratky vom Airchief die Hubschrauberflotte erklären, bevor er sich dem knallharten SERE-Überlebenstraining stellt. Dabei erfährt er am eigenen Leib, wie sich Luftfahrzeugbesatzungen nach einem Absturz in feindlichem Gebiet durchschlagen und welche mentale Härte für das Überleben in der Wildnis nötig ist.

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