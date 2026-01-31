Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tagwache mit Robert Kratky

Garde

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 4vom 31.01.2026
Garde

Tagwache mit Robert Kratky

Folge 4: Garde

8 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

In der vierten Folge tauscht Robert Kratky das Mikrofon gegen das Sturmgewehr und stellt sich dem harten Drill der Garde in der Wiener Maria-Theresien-Kaserne. Zwischen exakt choreografiertem Exerzierdienst und dem schweißtreibenden Gefechtsdienst prüft der Moderator, ob er das Zeug zum repräsentativen Aushängeschild des Bundesheeres hat.

