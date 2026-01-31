Tagwache mit Robert Kratky
Folge 4: Garde
8 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In der vierten Folge tauscht Robert Kratky das Mikrofon gegen das Sturmgewehr und stellt sich dem harten Drill der Garde in der Wiener Maria-Theresien-Kaserne. Zwischen exakt choreografiertem Exerzierdienst und dem schweißtreibenden Gefechtsdienst prüft der Moderator, ob er das Zeug zum repräsentativen Aushängeschild des Bundesheeres hat.
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV