Tagwache mit Robert Kratky
Folge 17: Rückblick
16 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In der Abschlussfolge von „Tagwache mit Kratky“ zieht Robert Kratky eine humorvolle Bilanz seiner Zeit beim Österreichischen Bundesheer und lässt die Highlights aller besuchten Waffengattungen Revue passieren. Er gewährt dabei tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt und spricht offen über die Momente, die ihn körperlich sowie geistig an seine absoluten Grenzen gebracht haben.
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Tagwache mit Robert Kratky
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV