Aufklärer und ArtillerieJetzt kostenlos streamen
Tagwache mit Robert Kratky
Folge 13: Aufklärer und Artillerie
9 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In der dreizehnten Folge besucht Robert Kratky das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 4, die schlagkräftigen „Augen und Hammer“ der Brigade. Er erlebt die gewaltige Feuerkraft der Panzerhaubitze M109 A5Ö im scharfen Schuss aus nächster Nähe und begutachtet die Wirkung im Ziel geschützt aus einem Bunker.
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Tagwache mit Robert Kratky
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Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV