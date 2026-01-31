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Tagwache mit Robert Kratky

Heereslogistik

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 15vom 31.01.2026
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Tagwache mit Robert Kratky

Folge 15: Heereslogistik

11 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

In der fünfzehnten Folge blickt Robert Kratky hinter die Kulissen der Heereslogistikzentren in Wels und Salzburg, die als logistisches Rückgrat die Versorgung der Truppe im In- und Ausland sicherstellen. Er erkundet die spezialisierten Werkstätten und Prüfstände, in denen Waffensysteme gewartet, serviciert und generalüberholt werden. Dabei zeigt sich eindrucksvoll, wie die Logistik des Österreichischen Bundesheeres den Betrieb moderner Militärtechnik rund um die Uhr garantiert.

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