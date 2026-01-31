Tagwache mit Robert Kratky
Folge 15: Heereslogistik
11 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In der fünfzehnten Folge blickt Robert Kratky hinter die Kulissen der Heereslogistikzentren in Wels und Salzburg, die als logistisches Rückgrat die Versorgung der Truppe im In- und Ausland sicherstellen. Er erkundet die spezialisierten Werkstätten und Prüfstände, in denen Waffensysteme gewartet, serviciert und generalüberholt werden. Dabei zeigt sich eindrucksvoll, wie die Logistik des Österreichischen Bundesheeres den Betrieb moderner Militärtechnik rund um die Uhr garantiert.
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Tagwache mit Robert Kratky
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Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV