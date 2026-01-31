Tagwache mit Robert Kratky
Folge 3: Militärhundezentrum
7 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In der dritten Folge besucht Robert Kratky das Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch, wo er auf Tuchfühlung mit Labradoren, Rottweilern und Schäferhunden geht. Beim Training mit den Schutzhunden lernt er auch die respektgebietende Seite der „vierbeinigen Kameraden“ kennen.
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Tagwache mit Robert Kratky
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Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV