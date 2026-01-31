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Tagwache mit Robert Kratky

Militärhundezentrum

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 3vom 31.01.2026
Militärhundezentrum

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Tagwache mit Robert Kratky

Folge 3: Militärhundezentrum

7 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

In der dritten Folge besucht Robert Kratky das Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch, wo er auf Tuchfühlung mit Labradoren, Rottweilern und Schäferhunden geht. Beim Training mit den Schutzhunden lernt er auch die respektgebietende Seite der „vierbeinigen Kameraden“ kennen.

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