Tagwache mit Robert Kratky
Folge 18: Hoppalas
5 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In dieser Sonderausgabe von „Tagwache mit Kratky“ stehen die lustigsten Momente abseits des Drehplans im Rampenlicht. Die Folge präsentiert die besten Hoppalas und Outtakes der gesamten Dreharbeiten.
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Tagwache mit Robert Kratky
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Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV