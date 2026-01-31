Tagwache mit Robert Kratky
Folge 2: Pioniere
6 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In der zweiten Folge verschlägt es Robert Kratky zum Pionierbataillon 3, wo er nach einer Wasserfahr-Grundausbildung in eines der neuen Sturmboote steigt. Zwischen Ruderboot-Einheiten auf der Donau und einer packenden Bergeaktion zeigt der Moderator hautnah, warum die Pioniere als die unverzichtbaren Wegbereiter des Bundesheeres gelten
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Tagwache mit Robert Kratky
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Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV