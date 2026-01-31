Tagwache mit Robert Kratky
Folge 9: ABC-Abwehr
8 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In der neunten Folge begibt sich Robert Kratky zur ABC-Abwehr, um den Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren zu trainieren. In voller Schutzmontur testet er die Dekontaminationsschleusen und erfährt bei der Spürarbeit, wie die Spezialisten unsichtbare Bedrohungen unschädlich machen.
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Tagwache mit Robert Kratky
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Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV