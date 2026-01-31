Tagwache mit Robert Kratky
Folge 8: Jägerbataillon 25
10 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In der achten Folge besucht Robert Kratky das Jägerbataillon 25 in Klagenfurt, um die Ausbildung der einzigen Luftlandeeinheit des Bundesheeres zu testen. Er stellt sich seinen Ängsten und erfährt was es bedeutet, als Fallschirmjäger aus der Luft direkt ins Einsatzgebiet vorzustoßen und dort mit schweren Waffen zu kämpfen.
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Tagwache mit Robert Kratky
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Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV