Theodosia: Das Horusauge

ORF KidsStaffel 1Folge 24vom 03.11.2025
Folge 24: Theodosia: Das Horusauge

24 Min.Folge vom 03.11.2025

Ägypten, 1906: Die Eltern der 14-jährigen Theodosia, genannt 'Theo', und ihres jüngeren Bruders Henry leiten Ausgrabungen im Tal der Könige. Als die Geschwister auf eigene Faust einen Tunnel erkunden, entdecken sie in einer verborgenen Grabkammer eine Katzen-Figur sowie ein magisches Schutz-Amulett, das 'Auge des Horus'. Als Theo das Horusauge berührt, erscheinen ihr schwebende Hieroglyphen und eine mysteriöse altägyptische Prinzessin. Doch ausgerechnet nach diesem Erlebnis muss die Familie zurück nach London. Theo ahnt nicht, dass das Abenteuer gerade erst begonnen hat... Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media

ORF Kids
