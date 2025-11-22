Theodosia: Der fantastische WillJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 41: Theodosia: Der fantastische Will
25 Min.Folge vom 22.11.2025
Während Theo und Nigella versuchen, das Geheimnis der Pyramidenspitze mit Hilfe des Tagebuchs von Theos Großvater weiter zu entschlüsseln, probt Will mit Unterstützung von Henry und Safiya für seine Zaubershow in der Spielhalle. Um seine Darbietung spannender zu machen, borgt sich Henry den Cinematographen von Clive und die Freunde machen Filmaufnahmen von der Pyramidenspitze im Arbeitszimmer, doch sie haben bei ihrem Plan die Rechnung ohne die altägyptische Magie gemacht… Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
