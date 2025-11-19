Theodosia: Die Krux mit der ZeitJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 38: Theodosia: Die Krux mit der Zeit
25 Min.Folge vom 19.11.2025
Theo und ihre Freunde möchten dem rätselhaften Pyramidion im geheimen Zimmer ihres Großvaters auf den Grund gehen, doch dabei tappen sie prompt in eine Falle. Safiya und Will werden hinter einem Metallgitter eingesperrt und die Wände der Kammer rücken immer näher. Die Zeit drängt. Die Kinder müssen schleunigst das Rätsel um den Mechanismus der Falle knacken und Theo muss entscheiden, ob sie es wagen kann, eine eiserne Regel zu brechen, um ihre Freunde zu retten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
