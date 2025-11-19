Zum Inhalt springenBarrierefrei
Theodosia

Theodosia: Die Krux mit der Zeit

ORF KidsStaffel 1Folge 38vom 19.11.2025
Theodosia: Die Krux mit der Zeit

Folge vom 19.11.2025

Theo und ihre Freunde möchten dem rätselhaften Pyramidion im geheimen Zimmer ihres Großvaters auf den Grund gehen, doch dabei tappen sie prompt in eine Falle. Safiya und Will werden hinter einem Metallgitter eingesperrt und die Wände der Kammer rücken immer näher. Die Zeit drängt. Die Kinder müssen schleunigst das Rätsel um den Mechanismus der Falle knacken und Theo muss entscheiden, ob sie es wagen kann, eine eiserne Regel zu brechen, um ihre Freunde zu retten.

