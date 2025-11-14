Zum Inhalt springenBarrierefrei
Theodosia

Theodosia: Die Grube der Verzweiflung

ORF KidsStaffel 1Folge 34vom 14.11.2025
Theodosia: Die Grube der Verzweiflung

Folge vom 14.11.2025

Theo und Safiya sind bei ihrer Flucht in der Wüste gelandet. Bald finden sie aber heraus, dass das Auge sie in die Nähe von Hatschepsuts Tempel gebracht hat. Ihre Aufgabe ist es offensichtlich, den Stab des Osiris zu finden. Das erweist sich jedoch als schwieriger als gedacht. Unterdessen findet Will heraus, dass das magische Seil Dinge und Personen unsichtbar machen kann. Prompt probiert er es bei sich selbst aus. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/

ORF Kids
