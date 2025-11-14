Theodosia: Die Grube der VerzweiflungJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 34: Theodosia: Die Grube der Verzweiflung
25 Min.Folge vom 14.11.2025
Theo und Safiya sind bei ihrer Flucht in der Wüste gelandet. Bald finden sie aber heraus, dass das Auge sie in die Nähe von Hatschepsuts Tempel gebracht hat. Ihre Aufgabe ist es offensichtlich, den Stab des Osiris zu finden. Das erweist sich jedoch als schwieriger als gedacht. Unterdessen findet Will heraus, dass das magische Seil Dinge und Personen unsichtbar machen kann. Prompt probiert er es bei sich selbst aus. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
Altersfreigabe:
0