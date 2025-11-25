Theodosia: Eine unmögliche EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 43: Theodosia: Eine unmögliche Entscheidung
25 Min.Folge vom 25.11.2025
Nigella, die sich als perfide Schurkin entpuppt hat, erpresst Theo und ihre Freunde. Theo soll ihr das Pyramidion öffnen, damit sie an den Schlüssel des Schlangengottes Apep kommt. Sie will diesen befreien und so Chaos über die Welt bringen. Die Kinder müssen sich schnell etwas einfallen lassen, um nicht nur Henrys und Theos eingesperrte Eltern, sondern womöglich die ganze Welt zu retten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Theodosia
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0