25 Min.Folge vom 21.11.2025
Nachdem Nigella Theo bei einer Verwandlung beobachtet hat, bleibt dem Mädchen nichts anderes übrig, als ihrer Cousine ihr Geheimnis anzuvertrauen. Bei einem weiteren Versuch, das Mysterium um das rätselhafte Pyramidion im Keller zu lüften, fallen Henry, Will und Safiya plötzlich in einen magischen Schlaf. In ihren Träumen wird jeder von ihnen auf die Probe gestellt. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
