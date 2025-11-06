Theodosia
Folge 27: Theodosia: Die Ka-Tür
25 Min.Folge vom 06.11.2025
Nachdem Theo in einem Traum vor der Magie des alten Ägyptens gewarnt wird, fällt ihr ein besonderes Artefakt auf, das Clive ins Museum bringt: die Ka-Tür. Sie merkt sofort die starke Magie, die von ihr ausgeht. Als Will und Henry plötzlich durch die Tür gezogen und nach Ägypten teleportiert werden, macht sie sich daran, die beiden zurückzuholen, denn sie und Safiya finden heraus, dass jeder, der zu viel Zeit auf der anderen Seite der Ka-Tür verbringt, nie mehr zurückkommen kann. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media
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