Theodosia: Das Auge der NadelJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 36: Theodosia: Das Auge der Nadel
25 Min.Folge vom 17.11.2025
Nachdem Yaret die dunkle Macht des Stabes entfesselt hat, herrscht Chaos. Die Menschen geraten in Streit, selbst Theos Eltern werden davon erfasst und liefern sich vor der fassungslosen Großmutter Throckmorton eine Tortenschlacht. Theo will ihren Bruder Henry aus Yarets Gewalt befreien und den Stab des Osiris wieder in ihren Besitz bringen, doch alles droht schiefzugehen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Theodosia
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0