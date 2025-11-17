Zum Inhalt springenBarrierefrei
Theodosia

Theodosia: Das Auge der Nadel

ORF KidsStaffel 1Folge 36vom 17.11.2025
Theodosia: Das Auge der Nadel

Theodosia

Folge 36: Theodosia: Das Auge der Nadel

25 Min.Folge vom 17.11.2025

Nachdem Yaret die dunkle Macht des Stabes entfesselt hat, herrscht Chaos. Die Menschen geraten in Streit, selbst Theos Eltern werden davon erfasst und liefern sich vor der fassungslosen Großmutter Throckmorton eine Tortenschlacht. Theo will ihren Bruder Henry aus Yarets Gewalt befreien und den Stab des Osiris wieder in ihren Besitz bringen, doch alles droht schiefzugehen.

