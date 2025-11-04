Theodosia: Die VerwandlungJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 25: Theodosia: Die Verwandlung
25 Min.Folge vom 04.11.2025
Theo ist besorgt, denn sie glaubt, dass ihr Vater von dem Amulett verflucht worden ist. Ihre Familie nimmt ihre Befürchtungen jedoch nicht ernst. Theos Eltern sind ganz mit dem bevorstehenden Besuch einer ägyptischen Prinzessin beschäftigt, deren Onkel ihnen eine neue Grabungslizenz im Tal der Könige ausstellen könnte. Doch dann scheint sich Mr. Throckmortons Gesundheitszustand rapide zu verschlechtern. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media
