Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Theodosia

Theodosia: Katastrophe beim Putzen

ORF KidsStaffel 1Folge 29vom 08.11.2025
Theodosia: Katastrophe beim Putzen

Theodosia: Katastrophe beim PutzenJetzt kostenlos streamen

Theodosia

Folge 29: Theodosia: Katastrophe beim Putzen

25 Min.Folge vom 08.11.2025

Statt zu lernen, konzentrieren sich die Kinder im Unterreicht auf andere Dinge. Safiya liest Modezeitschriften, Theo übt zaubern und Henry ist mit der Entwicklung einer Putzmaschine beschäftigt. Diese macht sich selbständig und verwüstet das gesamte Museum - ausgerechnet am Tag, als sich die Inspektorin vom auswärtigen Amt ein Bild vom Museum machen möchte! Die Kinder bekommen deshalb ordentlich Ärger, doch Theo bemerkt einen Hinweis darauf, dass die Inspektorin gar nicht ist, wer sie zu sein vorgibt. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Theodosia
ORF Kids
Theodosia

Theodosia

Alle 1 Staffeln und Folgen